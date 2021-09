Alice Cooper zagra w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Alice Cooper wraca do Polski. Król horroru zagra w Dolinie Charlotty. Sprawdźcie szczegóły!

Alice Cooper zagra w Polsce w ramach światowej trasy promującej swój ostatni album - "Detroit Stories".

Alice Cooper wraca do Polski.

Artysta rozpoczął swoją muzyczną karierę jako prekursor shock-rocka i horror rocka, wcześniej nieznanych gatunków. Był założycielem, inicjatorem i członkiem zarówno wielu zespołów, jak i licznych projektów muzycznych. Słynny muzyk niejednokrotnie grał w Polsce, zawsze ściągając ogromne rzesze swoich fanów.

Alice Cooper jako jeden z pierwszych przeniósł rocka do mas oraz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów lat 70tych. Jego koncerty to starannie wystudiowane show z mnóstwem doskonałych piosenek i rekwizytów. W Dolinie Charlotty, oprócz najnowszych numerów wydanej niedawno płyty "Detroit Stories", nie zabraknie także największych przebojów, jak "Poison" czy "School’s Out".

Oglądaj

Alice Cooper w Polsce. Data, miejsce, bilety

Koncert odbędzie się 15 czerwca 2022 roku w Dolinie Charlotty koło Słupska. Gościem spacjalnym bedzie Michael Monroe.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 17 września o godzinie 10:00 na stronie www.winiarybookings.pl oraz w dobrych bileteriach.