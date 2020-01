Alicia Keys zagra w Polsce w 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Alicia Keys ogłosiła długo wyczekiwany powrót na scenę. Artystka ogłosiła trasę koncertową, podczas której zagra w Ameryce Północnej i Europie. Odwiedzi główne miasta na obu kontynentach, m.in. Londyn, Paryż, Berlin, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco, Los Angeles i inne podczas trasy produkowanej przez Live Nation.

Alicia Keys w Polsce 2020

Ogłoszenie trasy koncertowej zbiega się z ujawnieniem okładki oraz daty premiery siódmego studyjnego albumu piosenkarki. Światowa premiera płyty "ALICIA", odbędzie się 20 marca 2020 roku, za pośrednictwem RCA Records. Przedsprzedaż płyty wystartuje w piątek 24 stycznia 2020, dzień przed urodzinami artystki.

Na początku stycznia 2020 Alicia Keys zaprezentowała swój nowy utwór "Underdog", który zyskał uznanie krytyków. Piosenka od czasu publikacji znalazła się w 40 najczęściej odtwarzanych utworach w radiostacjach na terenie USA. Poprzednie single Keys "Time Machine" i "Show Me Love" rekordowo, aż 11 razy zajęły pierwsze miejsce na liście Billboard Adult R&B Songs.

Alicia Keys w Polsce 2020: Data, miejsce bilety

Alicia Keys wystąpi na jednym koncercie w Polsce. Koncert odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. Piosenkarka wystąpi w poniedziałek, 20 lipca 2020. Będzie to trzeci koncert gwiazdy w naszym kraju.

Oprócz najnowszych hitów Alicia Keys zaprezentuje na żywo klasyki - od "No One" poprzez "If I Ain’t Got You" oraz "Girl on Fire".





Bilety na koncert w ogólnej sprzedaży dostępne będą od poniedziałku 27 stycznia 2020 od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się w czwartek 23 stycznia 2020 o 10:00 i zakończy się w poniedziałek, 27 stycznia o 09:00

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w piątek 24 stycznia 2020 o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do poniedziałku, 27 stycznia do 10.00.



Posiadacze kart American Express mogą zakupić bilety przed ogólną sprzedażą: od środy 22 stycznia 2020 od godz. 10:00 do niedzieli 26 stycznia do godz. 10:00



