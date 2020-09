4 września 2020 roku grupa All Them Witches powróciła z albumem "Nothing as the Ideal". Magazyn Rolling Stone określił materiał zepół jako najlepszą rockową klasykę przyszłości. Krążek zawiera 8 kawałków nagranych w legendarnym Abbey Road Studios w Studio Two, gdzie swoją muzykę rejestrowali artyści tacy jak The Beatles czy Pink Floyd.

Pandemia koronawirusa uniemożliwia aktualnie promowanie zespołowi najnowszego albumu. W większości państw na świecie obowiązuje zakaz imprez masowych, a nadal obowiązujące ograniczenia sprawiają, że międzynarodowe trasy koncertowe nie opłacają się artystom.

All Them Witches zagra w Polsce

Muzycy z nadzieją, że pozwoli na to sytuacja na świecie, zapowiedzieli trasę koncertową na 2021 rok. Jeden z koncertów ma odbyć się w Polsce. All Them Witches wystąpią w warszawskiej Progresji 14 października 2021 roku.

All Them Witches w Polsce. Bilety