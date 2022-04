Alter Bridge zagra w Polsce w 2022. Przed kapelą wystąpią świetni goście!

Alter Bridge wystąpi w Polsce w ramach swojej europejskiej trasy zimowej, a w roli gości specjalnych pojawią się dwie formacje: Halestorm oraz Mammoth WHV. Kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć zespoły?

Alter Bridge zagra w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Podczas trasy koncertowej "Pawns & Kings" Alter Bridge wystąpi w 25 miastach w 18 krajach, a całość rozpocznie się 1 listopada koncertem w Hamburgu, a zakończy 12 grudnia w Londynie. Zespół ma również zaplanowany koncert w naszym kraju - Alter Bridge zagra 7 listopada w katowickim MCK

Ceny biletów:

250 PLN (w przedsprzedaży)

270 PLN (w dniu koncertu)

Bilety do nabycia od 29 kwietnia, godz. 11.00 na stronach: shop.metalmind.com.pl (bilety kolekcjonerskie), www.eventim.pl, www.ebilet.pl.

Alter Bridge pracuje obecnie nad swoim siódmym albumem studyjnym, następcą "Walk The Sky", wydanego w 2019 roku, który zapewnił grupie pierwsze miejsce na kilkunastu listach przebojów na całym świecie.

W roli gościa specjalnego pojawi się nagrodzona Grammy formacja z Pensywlanii, Halestorm, na której czele stoi charyzmatyczna Lzzy Hale. Zespół promować będzie swój najnowszy, piąty już w dorobku krążek, zapowiadany na 6 maja "Back From The Dead", z którego pochodzi singiel "The Steeple".

Koncertowy wieczór otwierać będzie grupa Wolfganga van Halena Mammoth WVH, która na muzycznej scenie zadebiutowała w czerwcu zeszłego roku, za sprawą albumu "Mammoth WVH". To właśnie z tego krążka pochodzi utwór "Distance" nominowany w tym roku do nagrody Grammy w kategorii „Best Rock Song”, a sam zespół już wkrótce wyruszy na wspólną amerykańską trasę z Guns N’ Roses.

Lzzy Hale z Halestorm komentuje: