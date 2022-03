Amenra zagra w Polsce. Zespół przyjedzie na jedyny koncert w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół zdecydował się przenieść swoją trasę w regularnej formie w ubiegłym roku. Nowa data koncertu to 11 kwietnia 2022.

Amenra zagra w Polsce

Amenra to bez wątpienia jeden z najważniejszych przedstawicieli sceny post-metalowej w ostatnich latach. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech funkcjonującego już od ponad dwóch dekad zespołu jest utożsamianie wszystkich jego płyt z mszą – każdy krążek przywoływać ma konkretny moment w czasie, utwory natomiast są momentami pełnymi bólu i zwątpienia.

Belgowie są założycielami Church of Ra – kolektywu skupiającego artystów o podobnej wizji, w którego skład dodatkowo wchodzą m.in. Oathbraker czy The Black Heart Rebellion. Na początku października zespół poinformował o podpisaniu kontraktu z amerykańską wytwórnią Relapse Records, pod której to egidą 25 czerwca 2021 roku ukazał się nowy album Amenra "De Doorn".

Jo Quail to angielska kompozytorka, której muzyka to innowacyjne podejście do gry na wiolonczeli. Wśród swoich największych inspiracji wymienia prace takich artystów jak Barbara Hepworth, Arvo Pärt oraz zespół Tool. Swoją solową karierę rozpoczęła w 2010 roku i od tego czasu wydała 4 płyty. Ostatnia z nich, "Exsolve", ukazała się w listopadzie 2018 roku nakładem należącej do Jo wytwórni, AdderStone Records.

Zespół Amenra wystąpi 11 kwietnia 2022 w krakowskim klubie Kwadrat. Bilety można kupić za pośrednictwem strony wwww.winiarybookings.pl oraz w Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim i Ebilet.pl