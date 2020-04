Amerykańscy reprezentanci horror punku na Pol'and'Rock Festival 2020

Jeśli otaczająca nas rzeczywistość do lata wróci do normy, będziemy z wyjątkowym entuzjazmem i energią bawić się na muzycznych festiwalach. Jeden z nich odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. To właśnie tam po raz 26. fani hasła "Miłość, Wolność, Muzyka" na Najpiękniejszym Festiwalu Świata.

Impreza została zaplanowana na czas od 30 lipca do 1 sierpnia 2020 roku. Co poniedziałek za pośrednictwem audycji "Zaraz Będzie Ciemno" na antenie Antyradia, Jurek Owsiak ogłasza kolejnych wykonawców, którzy miejmy nadzieję pojawią się na Pol'and"Rocku.

Wednesday 13 na Pol'and'Rock Festival 2020

Tym razem do line-upu dołącza Wednesday 13. Kapela powstała w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy wokalisty, który występuje pod pseudonimem Wednesday 13. Muzyk ma na koncie imponującą dyskografię i występy z zespołami takimi jak Murderdolls, Maniac Spider Trash czy Frankenstein Drag Queens from Planet 13 i niezwykle udaną karierę solową. Kolejny projekt Wednesday 13 jest wynikiem wieloletniej fascynacji wizją niezwykle stylowej, a jednocześnie upiornej opowieści rodem z horroru.

Zespół wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną “Transylvania 90210” w 2005 roku. Latem tego samego roku muzycy tworzący Wednesday 13 zagrali na głównej scenie festiwalu Download w Wielkiej Brytanii. Drugi krążek kapeli, czyli “Fang Bang” ukazał się w 2006 roku. Zespół Wednesday 13 wydał osiem albumów, a najnowsze wydawnictwo kapeli, “Necrophaze”, pojawiło się na rynku w zeszłym roku. “Necrophaze” to pierwszy album grupy, na którym pojawiają się znakomici muzyczni goście, tacy jak legendarny Alice Cooper, Roy Mayorga z zespołu Stone Sour, Alexi Laiho z Children of Bodom, czy doskonale znana Pol’and’Rockowej publiczności Christina Scabbia z zespołu Lacuna Coil. Na płycie gości też Jeff Clayton, członek kultowych kapel punkowych takich jak ANTiSEEN i GG Allin's Murder Junkies.

Płyta “Necrophaze” prezentuje wszystko to, co inspiruje i tworzy niepowtarzalne brzmienie i styl Wednesday 13. Twórczość kapeli jest zakorzeniona w fascynacji wszystkim, co makabryczne, upiorne i wzbudzające przerażenie. Lider grupy odwołuje się do koszmarów sennych i historii o potworach zarówno tych wymyślonych, jak i prawdziwych. Styl muzyczny zespołu często określa się mianem horror punka, jednak brzmienie Wednesday 13 łączy ze sobą elementy gotyckiego metalu i ciężkiego metalowego grania z inspiracją zaczerpniętą z charakterystycznego dla lat 80 dwudziestego wieku brzmienia syntezatorów. Członkowie kapeli pozostają wierni mrocznej, niezwykle efektownej stylistyce — stawiając na dramatyczny makijaż zestawiony z ekscentrycznymi strojami.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

Na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą zagra przekrój reprezentantów różnych gatunków muzycznych. Wśród ogłoszonych już artystów znajdziemy:

Clutch

Wednesday 13

Rise of the Northstar

Dirty Shirt

Saint City Orchestra

Death Angel

Black River

Jinjer

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

The Exploited

Fiddler's Green

Posłuchaj podcastu

Zobacz też: WOŚP przekaże 37 respiratorów do szpitali. Błyskawiczny efekt uruchomienia Funduszu Interwencyjnego