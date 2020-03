Another Pink Floyd 25 lat "Pulse" w Krakowie [ZDJĘCIA]

Another Pink Floyd stał się fenomenem, powszechnie uważanym za największy i najlepszy w Polsce hołd dla Pink Floyd. Zobacz zdjęcia ze spektaklu z okazji 25-lecia wydania albumu Pink Floyd - "Pulse" w krakowskim Kijów Centrum.

Another Pink Floyd w Krakowie

Orginalna trasa koncertowa Pink Floyd była jedną najbardziej spektakularnych i najbardziej zaawansowanych technologicznie tras koncertowych połowy lat dziewięćdziesiątych.

Podczas koncertów w Warszawie i Krakowie, zespół Another Pink Floyd, postarał się odwzorować klimat i atmosferę tego widowiska, oczywiście z zachowaniem skali i możliwości, na jakie pozwalało miejsce występu.

Zobacz zdjęcia z koncertu:

Podczas koncertów pojawiły się również wszystkie charakterystyczne elementy takie jak: potężny ekran w kształcie koła, duży łuk z baterią lamp, niesamowite efekty laserowe oraz charakterystyczna kula świetlna.

Odtworzona została także cała setlista utworów, identyczna z tą, która pojawiła się na trasie "Pulse".

Podczas obu wydarzeń licznie zgromadzona publiczność usłyszała koncertowe wersje najsłynniejszych utworów Pink Floyd zagrane na żywo: "Shine On You Crazy Diamond", "Sorrow, What Do You Want From Me" czy "High Hopes" a także niesamowite "Great Gig in the Sky".

Zespół Another Pink Floyd zaprezentował też kilka dodatkowych kompozycji Pink Floyd, których nie było na "Pulsie", więc koncerty trwały ponad trzy godziny.

Pozostała część trasy prezentuje się następująco:

14 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Wrocław

15 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Radom

30 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Bytom

21 czerwca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Cieszyn

20 września 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Toruń

14 listopad 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Wałbrzych

22 listopad 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Łódź

