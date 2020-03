Another Pink Floyd w Katowicach [ZDJĘCIA]

Po relacjach z koncertów Brit Floyd oraz The Australian Pink Floyd Show przyszła kolej na rodzimą produkcję, tym razem w wykonaniu Another Pink Floyd.

Another Pink Floyd w Katowicach

29 lutego 2020 roku grupa Andrzeja Łakomego powróciła do Katowic ze swoją największą i najbardziej ambitną produkcją - celebrującą 40-lecie rockowej opery Pink Floyd "The Wall".

Podczas ponad dwugodzinnego widowiska prócz muzyki z legendarnej "ściany" fani usłyszeli wybrane największe hity Pink Floyd. Muzyce towarzyszyły niesamowite światła, wizualizacje i dekoracje teatralne.

Zobacz zdjęcia z koncertu w Katowicach:

Another Pink Floyd od ponad 10 lat wykonuje utwory legendarnej grupy na największych scenach w naszym kraju. Zespół przyzwyczaił swoich fanów do niesamowicie wiernych interpretacji muzyki Pink Floyd. Poprzednie rocznicowe koncerty wydania albumów "The Dark Side of The Moon" czy "Animals" gromadziły setki niesamowicie zadowolonych widzów na koncertach w całej Polsce.

Another Pink Floyd 25-lecie "Pulse"

Obecnie Another Pink Floyd jest w trakcie przygotowań do trasy celebrującej ćwierćwiecze wydania płyty "Pulse" która odbędzie się w 2020 roku.

Podczas koncertów zespół postara się odwzorować klimat i atmosferę sprzed 25 lat. Pojawią się również wszystkie charakterystyczne elementy takie jak: potężny ekran w kształcie koła, duży łuk z baterią lamp efekty laserowe oraz charakterystyczna kula świetlna. Odtworzona zostanie także cała setlista utworów, identyczna z tą, która pojawiła się na oryginalnej trasie "Pulse".

Podczas wydarzeń usłyszymy koncertowe wersje najsłynniejszych utworów Pink Floyd zagrane na żywo: "Shine On You Crazy Diamond", "Sorrow, What Do You Want From Me" czy "High Hopes" a także niesamowite "Great Gig in the Sky". Zespół zaprezentuje też kilka dodatkowych kompozycji Pink Floyd, których nie było na "Pulsie".

Trasa prezentuje się następująco:

6 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Palladium Warszawa (bilety: Ticketmaster i eBilet)

7 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Kraków Kijów Centrum (bilety: Ticketmaster i eBilet)

14 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Wrocław

15 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Radom

30 marca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Bytom

30 czerwca 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Cieszyn

20 września 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Toruń

14 listopad 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Wałbrzych

22 listopad 2020 - Koncert Another Pink Floyd Pulse, Łódź

