Anthrax ogłasił swoją pierwszą europejską trasę od lata 2019 roku - wszystko z okazji 40-lecia zespołu. Zaczynając 27 września 2022 w Birmingham, zespół zagra 28 koncertów w 16 różnych krajach, kończąc trasę 5 listopada w Zurychu. Nie zabraknie również koncertu w Polsce. Jako support wystąpi Municipial Waste, crossover-thrashowa kapela.

W 2021 roku mija 40 lat od początków kariery Anthrax, podczas której wypuścili 11 albumów studyjnych, zostali wielokrotnie nagrodzeni złotymi i platynowymi płytami, otrzymali 6 nominacji do Grammy oraz wiele innych wyróżnień od mediów, przemysłu muzycznego i fanów.

Z okazji okrągłych urodzin, Anthrax odwiedzi Polskę. Zespół zagra 25 października 2022 w Warszawie, w klubie Stodoła. Bilety trafią do sprzedaży już w ten piątek, 20 sierpnia o 11:00 na LiveNation.pl. Więcej informacji na stronie www.anthrax.com.

Perkusista Charlie Benante wyznał:

Minęło wiele czasu, odkąd ostatnio graliśmy w UK i Europie, ale niedługo wracamy zrobić sporo hałasu. Ponieważ nie zobaczymy się przed 2022, gwarantujemy, że każdy koncert będzie niezapomniany. Nie będziemy po prostu grać piosenek z 4 dekad, by uczcić nasze 40-sto lecie - my opowiemy WAM naszą historię! - ale możemy równie dobrze zagrać parę nowych kawałków. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć wszystkie wasze radosne, uśmiechnięte twarze.