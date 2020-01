Apocalyptica zagra na jednym z polskich festiwali

Już 1 maja 2020 roku ruszy kolejna edycja 3-Majówki we Wrocławiu. Impreza znów rozpocznie sezon festiwali plenerowych w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje koncerty odbędą się w dniach 1-3 maja 2020 roku na terenach Pergoli w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia. Wydarzenie jest połączone z równie popularną inicjatywą - Gitarowym Rekordem Guinessa. W 2019 roku na Rynku we Wrocławiu zagrały 7423 gitary.

Apocalyptica zagra w Polsce w 2020 roku

W line-upie jak co roku nie zabraknie rockowego i metalowego brzmienia. Skład imprezy poszerzyła właśnie grupa Apocalyptica. Muzycy zasłynęli umiejętnym połączeniem muzyki metalowej z poważną. Nagrali między innymi płytę "Plays Metallica by Four Cellos", który do dziś cieszy się ogromną popularnością i zawiera niecodzienne interpretacje hitów legendy thrash metalu.

Oprócz tego swój udział w festiwalu 3-Majówka 2020 potwierdzili już: The Sisters Of Mercy - legenda brytyjskiej muzyki nowofalowej lat 80., Epica - holenderska gwiazda symfonicznego i gotyckiego metalu, Gerry Leonard - gitarzysta Davida Bowiego, który zaprezentuje we Wrocławiu projekt muzyczny Bowie Starman z największymi przebojami zmarłego muzyka, Peter Hook - basista legendarnego zespołu Joy Division oraz polscy artyści Kult, Pidżama Porno, Happysad, Jelonek, Nosowska, Daria Zawiałow, Łąki Łan, Kwiat Jabłoni i Mrozu.

3-majówka we Wrocławiu. Bilety

Bilety na wydarzenie są dostępne w kilku wariantach. Uczestnicy mogą kupić karnety oraz wejściówki jednodniowe. Do 15 lutego 2020 roku będą obowiązywać następujące ceny:

bilety jednodniowe: 82 złote

karnety 1-3.05: 150 złotych

karnety 1-2.05: 120 złotych

karnety 2-3.05: 120 złotych

Bilety można nabyć na stronach ebilet.pl, biletyna.pl, eventim.pl, kupbilecik.pl oraz goingapp.pl.

