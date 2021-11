Avatar zagra w Polsce. Zespół przyjedzie na jedyny koncert w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa AVATAR koncertowała w wielu krajach u boku takich sław jak Five Finger Death Punch, Sabaton, Lacuna Coil czy Avenged Sevenfold.

Avatar zagra w Polsce w 2022

Zespół odwiedził również największe światowe festiwale: Welcome to Rockville oraz Earthday Birthday w USA, Bloodstock oraz Wacken Open Air w Niemczech, Alcatraz Metal Fest w Belgii, Metaldays w Słowenii czy Download w Wielkiej Brytanii. Kapela zrobiła również furorę na Pol'and'Rock Festival 2019, podczas którego podbiła serca polskiej publiczności. Już niedługo AVATAR zagości na jedynym koncercie w Polsce!

Scenę z Avatarem dzielić będą Veil of Maya i Sonic Assault. Veil Of Maya to jeden z czołowych przedstawicieli progresywnej sceny Deathcore. Jeden z największych obecnie zespołów na szeroko pojętej scenie deathcore'owo-metalcore'owej istnieje od 2004 roku. Natomiast Sonic Assault to niedający się jednoznacznie sklasyfikować metalowy zespół pochodzący z Göteborga w Szwecji. Grają progresywny thrash metal z dużymi wpływami innych gatunków, takich jak black metal czy hardcore.

Avatar zagra w Polsce. Data, miejsce, bilety

Szwedzi przyjadą do naszego kraju już 28 lutego 2022 roku do warszawskiej Proximy. Bilety na koncert są dostępne na stronie livenation.pl