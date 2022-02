Sprawdźcie, kiedy odbędzie się koncert Avril Lavigne i co z zakupionymi wcześniej biletami.

Avril Lavigne ostatni raz zagrała w Polsce 14 lat temu. Fani w końcu mieli zobaczyć gwiazdę 2 marca 2022 w Łodzi, ale z powodu pandemii koncert został przełożony na 2023 rok. Kiedy Lavigne zagra w naszym kraju i co z biletami?

Avril Lavigne przekłada polski koncert. Kiedy zobaczymy wokalistkę?

Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa i problemów w podróżowaniu, Avril Lavigne jest zmuszona przełożyć europejską trasę koncertową na 2023 rok. Występy odbędą się w kwietniu i maju, a do Łodzi Lavigne zawita 30 kwietnia 2023.

Zakupione bilety obowiązują również na nową datę koncertu, a więcej informacji można znaleźć na avrillavigne.com. Trasa będzie promować album "Love Sux", który ukaże się 25 lutego 2022.

Premiera szóstego albumu i debiut w wytwórni BMG to moment, w którym Avril Lavigne pokazuje światu, że nic już przed nim nie ukrywa. Artystka opisuje każdą próbę i udrękę z perspektywy triumfu i wyłania się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. A my słyszymy piosenkarkę dokładnie tak, jak zawsze miała brzmieć. To ja i moja walka - potwierdza. Ten album opowiada moją historię.