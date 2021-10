Avril Lavigne wystąpi w Polsce w 2022. Kiedy i gdzie zobaczymy artystkę?

Avril Lavigne, po 14 latach od ostatniego koncertu, ponownie wystąpi w Polsce. Artystka będzie promować swój ostatni krążek "Head Above Water z 2019 roku. Kiedy i gdzie odbędzie się występ artystki?

Avril Lavigne wystąpi w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Na swoim koncie ma ponad 90 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Ciesząca się dużą popularnością w naszym kraju Avril Lavigne zagra 2 marca 2022 w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety trafią do sprzedaży 25 października 2021 o godzinie 10:00 i będą dostępne na stronie followthestep.com.

Początki kariery Avril sięgają 2002 roku, wtedy ukazał się debiutancki album "Let Go". Płytę promowały takie single jak "Complicated", 'Sk8er Boi' czy "I’m with You'. Krążek pozwolił jej podbić rynek amerykański, sprzedając się w ilości szesnastu milionów egzemplarzy, dzięki czemu Lavigne była najlepiej sprzedającą się artystką w 2002.

Oglądaj

Do tej pory Avril Lavigne wydała 6 albumów studyjnych, a dyskografię zamyka płyta "Head Above Water" z 2019 roku. Wokalistka napisała również piosenki do filmów "Eragon" („Keep Holding On”) oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona. Łącznie na swoim koncie na YouTube ma ponad 5 miliardów odtworzeń.