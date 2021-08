Bass Astral x Igo kończą działalność. Kiedy zagrają pożegnalne koncerty?

Po sześciu latach duet Bass Astral x Igo ogłasza zakończenie działalności. Jesienią 2021 roku zagrają ostatnią trasę koncertową Bass Astral x Igo Ensemble: Last Dance, podczas której usłyszymy największe przeboje grupy w zupełnie nowych aranżacjach oraz nowe utwory z ich ostatniej płyty "Satellite", która będzie miała swoją premierę 27 sierpnia.

Duet Bass Astral x Igo tworzą producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Obaj swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiali w rockowym zespole Clock Machine. Duet ma na koncie dwa albumy długogrające. W 2016 roku zadebiutowali krążkiem „Discobolus”, a w marcu 2018 roku wyruszyli w trasę, by promować drugą płytę - „Orell”. Kolejna ukaże się już niebawem i niestety będzie ostatnią w ich dorobku.

W oświadczeniu zespołu czytamy:

Poznaliśmy się w bardzo młodym wieku. Pracujemy ze sobą nieprzerwanie od 12 lat. Wspólnie zaczynaliśmy w Clock Machine, by parę lat później założyć Bass Astral x Igo. Przez te wiele lat wydarzyło się naprawdę sporo. (...)

Przychodzi jednak moment, kiedy docierasz do rozstaju dróg i musisz podjąć decyzję, w którą stronę pragniesz podążać. Podjęliśmy więc wspólną decyzję o rozwiązaniu zespołu Bass Astral x Igo. Jednocześnie mamy nadzieję, że nowe drogi zaprowadzą nas w nieznane i z ciekawością wypatrujemy co przyniesie los.