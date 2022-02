Sprawdźcie, kiedy ruszy sprzedaż biletów na polski koncert grupy Bastille, która promuje swój album "Give Me The Future".

Bastille zapowiedział europejską trasę koncertową promującą najnowszy album "Give Me The Future", w ramach której zagra również w Polsce. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert kapeli?

Bastille wystąpi w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Bastill wystąpi jesienią w naszym kraju. Koncert odbędzie się 22 listopada 2022 w warszawskim COS Torwar. Limitowana przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpocznie się w środę, 23 lutego 2022 o 11:00. Otwarta sprzedaż biletów na koncert startuje w piątek, 25 lutego 2022 o 11:00. W sprzedaży dostępne będą dwa rodzaje biletów – Standard i Health Pass (bilet przeznaczony dla osoby, która w dniu wstępu na Wydarzenie będzie posiadała ważny certyfikat szczepienia przeciw COVID-19).

Mroczna firma technologiczna. Przyszłość science fiction, która już istnieje. Zacieranie granic między światem rzeczywistym i wirtualnym. "Give Me The Future", nowy album Bastille, to hołd dla czasów technologii i przebłysk tego, co może nadejść. Co dziwne, autor tekstów, Dan Smith, wpadł na ten pomysł przed pandemią. Album był już w toku, a zespół po raz pierwszy od ośmiu lat przerwał trasę koncertową, kiedy świat się zamknął, zmuszając do interakcji wyłącznie za pośrednictwem ekranów. „Pisaliśmy piosenki w dziwnym czasie, gdy wszyscy tkwili w domu, przyklejeni do ekranów” – mówi Dan.

Future Inc, fikcyjny, ale znany gigant technologiczny, wynalazł Futurescape, urządzenie, które pozwala użytkownikom wirtualnie realizować swoje marzenia. Fani mieli okazję przekonać się, jak działa, w teledysku do euforycznego singla "Distorted Light Beam" i jego kontynuacji "Thelma & Louise". Podczas kampanii albumu Bastille współpracuje z prawdziwymi firmami technologicznymi i zatrudnia sztuczną inteligencję, by zniekształcać to, co jest prawdziwe, a co nie.

Na “Give Me The Future” Bastille udaje się wszędzie, od Nowego Jorku lat 80. (“Club 57”) po szpital w Australii (“No Bad Days”). Słyszymy disco, gitary, gospel, dźwięki statków kosmicznych, zmysłowe smyczki i gwizdy.