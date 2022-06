Beast In Black na dwóch koncertach w Polsce. Grupa zagra w ramach "Dark Connection Tour 2023"

Beast In Black powróci do Polski na dwa koncerty w 2023 roku. Zespół ogłosił trasę "Dark Connection Tour 2023"

Zespół Beast In Black zagra w krakowskim klubie Studio oraz w warszawskiej Progresji w 2023 roku. Sprawdź szczegóły wydarzenia

Beast In Black na dwóch koncertach w Polsce

Fińsko-grecko-węgierska heavymetalowa machina została wręcz stworzona z myślą o koncertach. Grupa zapowiedziała właśnie trasę koncertową, na której znajduje się również Polska.

Beast In Black, promująca obecnie album "Dark Connection". Płyta, na której znajdują się m.in. hity takie jak: "Moonlight Rendezvous", "Broken Survivors", czy "One Night In Tokio" ukazał się w październiku 2021 roku od Nuclear Blast Records. Krążek z pewnością trafi w gusta fanów klimatycznego, klasycznego heavy metalu, który Beast In Black komponuje nieprzerwanie od lat.

Beast In Black w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Na dwa polskie koncerty zespołu zapraszamy w zimie 2023 roku, kolejno 14 marca w krakowskim klubie Studio oraz 15 marca w warszawskiej Progresji.

Przedsprzedaż biletów na koncerty rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek (27 czerwca) o godzinie 12:00 na stronie knockoutmusicstore.pl