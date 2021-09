Behemoth i Arch Enemy ogłaszają nowe terminy koncertów [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Behemoth i Arch Enemy zapowiadają wspólne koncerty. Jesienią 2021 roku metalowcy mieli zamiar objechać razem całą Europę, grając trasę "The European Siege 2021".

Behemoth i Arch Enemy ogłaszają nowe terminy koncertów

Jeden z koncertów miał odbyć się w Polsce. Niestety sytuacja sanitarno -epidemiologiczna pokrzyżowała plany koncertowe muzyków, którzy zmuszeni byli odłożyć całe przedsięwzięcie na przyszły rok.

Behemoth nadal zamierza wyjechać na trasę z Arch Enemy. W roli gości podczas koncertów usłyszymy także Carcass oraz Unto Others, grupę, która musiała zmienić nazwę z Idle Hands.

Muzycy zaplanowali również jeden koncert w Polsce. Nowa data występu to 19 października 2022 roku. Zespoły zagrają w katowickiej Hali Spodek.

Behemoth i Arch Enemy ogłaszają nowe terminy koncertów. Co z biletami?

Wszystkie zakupione bilety zachowują swoją ważność i będą honorowane w nowym terminie i miejscu wydarzenia. W związku ze zmianą lokalizacji koncertu, w sprzedaży pojawiły się już bilety na miejsca siedzące w cenie 149 oraz 189 zł. Zakupione bilety na miejsca stojące można nieodpłatnie wymienić na miejsca siedzące.

