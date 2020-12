Behemoth i Arch Enemy ogłaszają wspólną trasę. Na koncercie w Polsce nie zabraknie świetnych gości

Behemoth i Arch Enemy zapowiadają wspólne koncerty. Jesienią 2021 roku metalowcy mają zamiar objechać razem całą Europę grając pod hasłem "The European Siege 2021". Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce.

Po bardzo biednym koncertowo 2020 roku, wszyscy wielbiciele występów na żywo z niecierpliwością czekają na powrót starych czasów. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła muzykom granie, a ich fanom zabawę pod sceną. Jednak artyści patrzą z optymizmem na 2021 rok i zapowiadają kolejne występy.

Behemoth i Arch Enemy na wspólnej trasie

Tym razem dobre wieści przychodzą do nas z obozu Behemotha. Zespół podjął współpracę z Arch Enemy, z którym zorganizował wspólną trasę. W roli gości podczas koncertów usłyszymy także Carcass oraz Unto Others, grupę, która niedawno musiała zmienić nazwę z Idle Hands.

Nergal komentuje powrót na scenę słowami:

Po ponad rocznej przerwie w graniu muzyki na żywo, nie mogliśmy sobie wymyślić lepszego powrotu do naszych Legionów.

Entuzjazm podziela także Michael Amott z Arch Enemy:

Ponieważ ostatnio przechodziliśmy przez niespokojne i pełne wyzwań czasy, myślę, że wszyscy potrzebujemy wydarzeń, na które będziemy z niecierpliwością czekać.

Behemoth i Arch Enemy w Polsce. Kiedy? Gdzie? Bilety

Muzycy zaplanowali również jeden koncert w Polsce. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, występ odbędzie się 17 października 2021 roku w MCK w Katowicach.

Bilety na wydarzenie będą dostępne na stronie organizatora koncertu od 2 grudnia. Znajdziecie je pod adresem sklep.knockoutprodu.net - są to wydruki kolekcjonerskie.

Ceny:

169 złotych - przedsprzedaż

190 złotych - w dniu koncertu

Arch Enemy pracuje obecnie nad studyjnym następcą albumu "Will To Power”. Dla Behemoth ten rok również był bardzo pracowity. Grupa opublikowała koncertowy album "Live From Maida Vale” oraz epkę "A Forest” za pośrednictwem własnej wytwórni New Aeon Musick. Pod koniec lata Behemoth zagrał także specjalny koncert "In Absentia Dei”, który muzycy wykonali w opuszczonym kościele, bez udziału publiki.