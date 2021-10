Behemoth zapowiedział specjalny koncert z okazji 30-lecia. Nergal: ''Spotkamy się w lecie... i nie tylko"

Behemoth postanowił hucznie obchodzić swoje 30-lecie. Z okazji okrągłej rocznicy powstania zespołu, czeka nas specjalne, muzyczne widowisko, które odbędzie się już 31 października. Koncert będzie transmitowany online. Jak będzie wyglądać te wydarzenie?

Specjalny koncert został nazwany ''XXX Years Ov Blasphemy'' i będzie podzielony na 3 części. Każdy set będzie związany z konkretną dekadą w historii zespołu. Wydarzenie odbędzie się 31 października i już ruszyła sprzedaż biletów.

Widowisko zostanie wyreżyserowane przez Dariusza Szermanowicza z Grupy 13. Każdy set koncertu odbędzie się w innym miejscu i tak Nergal zapowiada ten koncert;

Kiedy mówię, że jest to najlepsze, kinowe wydarzenie Behemotha, nawet nie wiecie, jak serio to mam na myśli. Będzie co podziwiać. Spotkamy się w lesie… i nie tylko.