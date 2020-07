Booze & Glory i przyjaciele na żywo w Krakowie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jedna z największych współczesnych gwiazd światowego street punka/oi!, zespół Booze & Glory zagra ponownie w Krakowie. Grupa pochodzi z Londynu, lecz cieszy się ogromną popularnością nie tylko na angielskiej scenie. Co ciekawe, na czele zespołu stoi pochodzący z Sosnowca gitarzysta i wokalista Marek, prywatnie oddany kibic drużyny West Ham United.

Booze & Glory i przyjaciele w Krakowie: Kto zagra?

Założony w 2009 w Londynie Booze & Glory rozpoczął działalność jako hołd dla hałaśliwego brytyjskiego street punka z lat 70. i 80. Pierwszy skład tworzyło 3 Polaków i Irlandczyk, ale potem zaszło kilka roszad i w składzie przewinęli się muzycy z Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Grecji.

Londyńczycy z Booze & Glory cieszą się ogromną popularność nie tylko na rodzimej scenie muzycznej. Ich utwór "London Skinhead Crew" stał się hitem pod wieloma szerokościami geograficznymi.

18 października 2019 roku ukazała się długo oczekiwana piąta płyta "Hurricane" nagrana w Szwecji przy współpracy z producentem Mathiasem Farmem (Millencollin, No Fun At All) Album został wydany przez wytwórnię Scarlet Teddy Records - należącą do zespołu. Jest to największy, najodważniejszy i najbardziej wybuchowy album Booze & Glory. Zbiegło się to dziesiątymi urodzinami grupy, które odbyły się w Krakowie.

Brytyjska legenda The Last Resort została założona w Herne Bay w 1981. Na jego czele stoi charyzmatyczny wokalista Roy Pearc. Grupa przyjedzie do Polski na jedyny koncert promujący ich najnowsze wydawnictwo.

Knuckledust powstał w Londynie w 1996. Grają w niezmiennym składzie, który tworzą również muzycy z Argy Bargy, The Business, Bun Dem Out, Deadline i Ironed Out. Knuckledust grał koncerty z tuzami światowego HC/punk jak Madball, SOIA czy Misfits. Zespół ma na koncie 5 albumów. Koncert krakowski będzie jedynym w Polsce.

Komety to warszawski zespół uformowany przez Lesława (gitara, wokal, muzyka, słowa) w roku 2002. Komety nagrały siedem płyt studyjnych i dwie koncertowe. Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.

Jedni z pionierów polskiego hard core, zespół 1125 wracają do Krakowa z najnowszą produkcją "Niepewności Czas". Skład koncertu zamyka krakowski CF98 i śląski Little Boy.

Booze & Glory i przyjaciele w Krakowie: Gdzie kupić bilety?

Koncert Booze & Glory, Last Resort, Knuckledust, Komety, 1125, CF98 i Little Boy odbędzie się 24 października 2020 w krakowskim klubie Kwadrat.

Bilety do 30 sierpnia 2020 będą kosztować 99zł, od 1 września 2020 120zł, w dniu koncertu 130zł. Można zakupić w Ticketmaster, eBilet, EMPIK, Going oraz sieci sklepów EMPIK, MEDIA MARKT, SATURN w całej Polsce.

