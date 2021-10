Bring Me The Horizon zagra w Polsce w 2022. Kiedy i gdzie wystąpi kapela?

Rok 2022 zapowiada się ciekawie pod względem dobrych koncertów. Bring Me The Horizon przyjedzie do Polski razem z A Day To Remember. Kogo jeszcze zobaczymy na scenie?

Bring Me The Horizon już niebawem zagra w Polsce. U boku brytyjskiej gwiazdy wystąpią: A Day To Remember, Poorstacy i Lorna Shore. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert i jak można zdobyć bilety na to wydarzenie?

Bring Me The Horizon zagra w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Koncert Bring Me The Horizon w towarzystwie A Day To Remember, Poorstacy i Lorna Shore odbędzie się 18 lutego 2022 roku w Arenie Gliwice. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się już w najbliższą środę - 13 października o godzinie 10:00 na: knockoutmusicstore.pl (druki kolekcjonerskie) oraz ebilet.pl.

Bring Me The Horizon ma za sobą kilkanaście bardzo intensywnych lat scenicznej działalności. Eksperymenty z gatunkami, ciekawe kolaboracje i przede wszystkim ciężka praca okazały się przepisem na światowy i długotrwały sukces Brytyjczyków.

Bring Me The Horizon znają zarówno fani metalu, jak i entuzjaści popu, hip hopu czy elektroniki. Swoją muzyką i emocjonalnymi tekstami grupa przełamuje międzygatunkowe granice i trafia do coraz szerszego grona odbiorców.

Oglądaj

U boku Bring Me The Horizon wystąpią: gość specjalny - A Day To Remember z premierowym albumem “You’re Welcome” oraz supporty: Poorstacy, dla którego bedzie to pierwsza wizyta w Polsce i Lorna Shore, promujący EP “…And I Return To Nothingness” z nowym wokalistą Willem Ramosem.