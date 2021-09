Brodka rusza w jesienną trasę. Właśnie wystartowała sprzedaż biletów

Brodka ruszy niedługo w jesienią trasę koncertową, żeby zagrać materiał z najnowszego albumu "Brut" w pięciu miastach: Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Właśnie wystartowała sprzedaż biletów na show Brodki.

"Brut" to piąty studyjny album Brodki. Jak dowiadujemy się z opisu albumu - Brut to coś wytrawnego, surowego, bez lukru. To także odwołanie do brutalizmu, stylu w architekturze, który zakłada, że najważniejsze są przestrzeń, forma, uwrażliwienie na właściwości stosowanych materiałów i nadawanie im nowych znaczeń.

Brodkę będziemy mogli zobaczyć na żywo w październiku i listopadzie 2021. Sprawdźcie, kiedy wystąpi wokalista.

22 października – Kraków, Klub Studio

30 października – Gdańsk, Stary Maneż

6 listopada – Warszawa, Stodoła

13 listopada – Wrocław, A2

14 listopada – Poznań, Tama

Otwarta sprzedaż biletów na koncert wystartowała w poniedziałek, 20 września 2021 o 12:00. W sprzedaży dostępne będą dwa rodzaje biletów – Standard i Health Pass (bilet przeznaczony dla osoby która w dniu wstępu na Wydarzenie będzie posiadała ważny certyfikat szczepienia przeciw COVID-19). Bilety możecie zakupić na ebilet.pl oraz altersklep.pl.

Podczas pracy w londyńskim Flesh and Bone Studios, pod okiem producenta Oli’ego Baystona, powstał materiał napędzany klasyczną sekcją rytmiczną, w którym pobrzmiewają echa punk rocka, trip hopu czy grunge’u. Płyta „Brut” przepełniona jest powidokami z przeszłości i tęsknotą do lat 90., w odważnym i nowoczesnym wydaniu.

W warstwie tekstowej płyta otwiera między innymi dyskusję na temat roli płci. Odważnie mierzy się ze stereotypami narzuconymi przez społeczeństwo, wyraża potrzebę wyjścia z utartych konwenansów, tworzy figurę łączącą elementy kobiecości i męskości.