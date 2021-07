Bullet For My Valentine zagra w Polsce! Kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć zespół?

Panowie zagrają koncert już 31 stycznia 2022 roku w hali EXPO XXI w Warszawie. Przedsprzedaż biletów dla klientów banku Citi Handlowy startuje w sobotę, 24 lipca o 11:00, przedsprzedaż Ticketmaster startuje w poniedziałek, 26 lipca o 11:00, a ogólna sprzedaż biletów trafi do sprzedaży ogólnej we wtorek, 27 lipca o 11:00.

Panowie będą promowali krążek "Bullet For My Valentine", który ukaże się 22 października 2021 roku nakładem Spinefarm Records. Ten ma otwierać "nowy, odważny rozdział w twórczości zespołu i jest jak dotąd najcięższym i najbardziej agresywnym albumem" grupy.

Jak mówi wokalista i gitarzysta Matt Tuck:

Od czasu powstania Bullet For My Valentine w 1998 roku, walijscy muzycy stali się jednym z popularniejszych zespołów metalowych, sprzedając ponad 3 miliony albumów na całym świecie i zdobywając trzy złote płyty, a także "definiując brytyjski metalcore swoim debiutem The Poison".

Myślę, że jest to o wiele bardziej agresywna, intensywna część Bullet For My Valentine. To zawsze tam było, po prostu nigdy się na to nie otworzyłem. Chcę oderwać ludziom głowy... w metaforyczny sposób. Każdy, kto od 15 lat narzeka na zespół i ma coś o do powiedzenia na nasz temat... to jest dla nich.