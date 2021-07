Bullhead City 2021 Festival. Co wiemy o festiwalu w Wacken? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Znamy kolejnych wykonawców, ceny biletów i warunki uczestnictwa w festiwalu, którzy odbędzie się w Wacken we wrześniu 2021

Festiwal Bullhead City, który odbędzie się 16, 17 i 18 września 2021 roku w Wacken, ma sprawić, że fani metalu przyjeżdżający na prestiżowy Wacekn Open Air mogą już teraz wrócić w ulubione miejsce.

Festiwal Bullhead City: Kto zagra?

Aktualnie na imprezie wystąpią: Blind Guardian, Doro, Saltatio Mortis, Dirkschneider, Hämatom ("Berlin"- Show), Skyline, Nightwish, Hämatom ("Die Liebe ist tot"-Show), Kärbholz, Rage, Ghaals Wyrd, Powerwolf, Beyond The Black, Jinjer oraz Imminence

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnego odzewu, po ogłoszeniu festiwalu Bullhead City. Możemy zatem rozpocząć przedsprzedaż. Cieszymy się również z tego, że będziemy mogli powitać wielu starych towarzyszy na naszym metalowym zjeździe rodzinnym. Będzie się działo!

- wyjaśnia Holger Hübner, dyrektor zarządzający WOA Festival GmbH.

Z naszym nowym formatem chcemy spróbować nowych rzeczy. Na przykład chcemy po raz pierwszy wykorzystać las, który nabyliśmy na terenie festiwalu - i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, w 2021 roku zaoferujemy największy ogródek piwny z wieloma atrakcjami kulinarnymi!

- twierdzi drugi z szefów, Thomas Jensen



Pojemność Bullhead City jest obecnie ustalona na 20.000 osób dziennie, choć liczba ta może zostać zwiększona, jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą. W chwili obecnej nie ma żadnych ograniczeń dla osób z zagranicy, z wyjątkiem przepisów dotyczących wjazdu do Niemiec, które będą obowiązywać we wrześniu.



Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy muszą być po przyjeździe albo przebadani, albo zaszczepieni, albo wyleczeni. W tym przypadku konieczny będzie potwierdzony status z personalizacją biletu. Wymóg posiadania maski może być pominięty w większości obszarów festiwalu. Spożywanie alkoholu będzie oczywiście dozwolone bez ograniczeń na terenie imprezy oraz na polu namiotowym. Ze względu na dynamikę sytuacji pandemicznej, dokładne środki na wrzesień nie mogą być w tym momencie ostatecznie ogłoszone.

Bullhead City 2021 - bilety

Przedsprzedaż biletów na Bullhead City rozpocznie się już jutro, 9 lipca o 10 rano za pośrednictwem Ticketcenter.Wacken.com. Pierwsze 5000 biletów jest zarezerwowane dla posiadaczy biletów na W:O:A 2022. Wszystkie pozostałe bilety będą sprzedawane na Metaltix.com.



Bilety jednodniowe są dostępne w cenie 90 € za sztukę, dodatkowe bilety parkingowe w cenie 10 € z. Bilety 3-dniowe są dostępne w cenie 196 € plus opłata serwisowa w wysokości 54 €. Dalsze dodatkowe opcje rezerwacji można znaleźć na stronie Wacken.com.

Zobacz również: Wacken Open Air 2021 został odwołany. W zamian obędzie się inny festiwal