Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany koncertowe zarówno fanom muzyki, jak i artystom, promotorom czy właścicielom klubów. Przez ostatnie miesiące wydarzenia masowe odbywają się dużo rzadziej i na znacznie mniejszą skalę. Rynek koncertowy przeżywa jeden z większych kryzysów historii, jednak twórcy z optymizmem patrzą w przyszłość i planują występy na lepsze czasy.

Bury Tomorrow i August Burns Red w Polsce

Wśród grup, które ogłosiły trasę koncertową na rok 2021 znalazła się kapela Bury Tomorrow i August Burns Red. Metalcore'owcy udadzą się na wspólne tournee po Wielkiej Brytanii i Europie pod koniec 2021 roku. W ramach trasy, zespoły zagrają także w Polsce.

Polski koncert Bury Tomorrow i August Burns Red odbędzie się 5 grudnia 2021 roku w warszawskim klubie Proxima.

Po wydaniu ostatniej płyty “Cannibal”, która uplasowała się w UK Top 10 album, Bury Tomorrow ogłosił trasę koncertową. W roli supportu zagrają Miss May I oraz Thornhill.

Frontman Bury Tomorrow, Daniel Winter-Bates, o trasie:

" W tak zwariowanym roku jesteśmy niezmiernie dumni z sukcesu, jaki odniosła płyta “Cannibal”. Jesteśmy pewni, że podobnie jak my, nasi fani i fani muzyki na żywo w ogóle są podekscytowani możliwością powrotu do tego co nas najbardziej łączy: koncertów i festiwali. Z radością ogłaszamy nową, headlinerską trasę koncertową na przyszły rok, która pozwoli nam zagrać w naszych ulubionych miejscach i da nam możliwość oczekiwania na coś niesamowitego, na co nie możemy się doczekać. Jesteśmy podekscytowani, że jedziemy w trasę razem z fenomenalnym August Burns Red, zespołem, który szanujemy i którego muzykę cenimy. Tego naprawdę nie można przegapić! "

Bury Tommorow i August Burns Red. Bilety

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 16 września o 10.00 i potrwa do piątku, 18 września do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 17 września o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 18 września do 10.00.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 18 września o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.