Cannibal Corpse wracają do Polski. Grupa zagra wiosną 2023 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Czołowi przedstawiciele brutalnej odmiany death metalu powracają do Polski. Sprawdź szczegóły koncertu Cannibal Corpse!

Charyzmatyczna załoga pod wodzą Corpsegrindera przyjedzie do Polski promować swój najnowszy album "Violence Unimagined", który ukazał się w kwietniu 2021 roku nakładem wytwórni Metal Blade Records.

Cannibal Corpse wracają do Polski

Amerykanie nie zwalniają tempa, pomimo ponad 30 lat działalności i kilkunastu albumów studyjnych w dyskografii - ich ostatni materiał zaprowadził zespół na 6. miejsce kultowej listy Billboard Top Album Sales Chart (z wynikiem 14tys. sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery), co jest najlepszym wynikiem sprzedażowym w historii Cannibal Corpse.

Cannibal Corpse powstał w Buffalo w stanie Nowy Jork w 1988 roku i od tego czasu dzieli się ze światem historiami o wyszukanych morderstwach, torturach, zombiakach i rzecz jasna kanibalach. Przez grubo ponad trzy dekady kapela zyskała wierne rzesze fanów na całym świecie.

Cannibal Corpse w Polsce. Data, miejsce, bilety

Grupa Cannibal Corpse wystąpi 30 marca 2023 w Krakowie. Koncert odbędzie się w klubie Kamienna12 (hala Hype Park). Gośćmi zespołu będą: Dark Funeral z najnowszym wydawnictwem "We Are The Apocalypse", brytyjska grupa Ingested oraz młody zespół Stormruler.

Bilety w cenie 109/119 zł – przedsprzedaż, 140 zł – w dniu koncertu można kupić na Knock Out Music Store (druki kolekcjonerskie).