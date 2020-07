Castle Party 2021. Co wiemy o festiwalu? [LINE UP, DATA, BILETY]

Castle Party to jeden z największych w Europie festiwali muzyki dedykowanych fanom gotyckiego rocka. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 1994 roku, a w imprezie wzięło udział około 300 osób. Obecnie frekwencja jest o wiele większa, a na wydarzenie przyjeżdżają fani z całego świata.

Raz w roku Bolków opanowują miłośnicy rocka gotyckiego, gothic metalu czy industrialu. Castle Party to jeden z największych festiwali muzycznych tego typu w Europie. Ważną częścią festiwalu jest możliwość podkreślenia swojej przynależności do subkultury poprzez niecodzienne stroje i wymyślne makijaże uczestników.

Udział w tegorocznej edycji zapowiedziało wiele gwiazd światowego formatu. Niestety w związku z sytuacją związana z pandemią koronawirusa impreza musiała zostać odwołana. Antyradio.pl poprosiło o komentarz w tej sprawie organizatora Castle Party, Krzystofa Rakowskiego:

"

Z uwagi na obecną sytuację, która dotknęła letnie festiwale w całej europie, spowodowana pandemią zdecydowaliśmy się przenieść nasz tegoroczny festiwal na lipiec, przyszłego roku. Ponownie zagramy w drugi weekend lipca 2021. Wrócimy w tym samym składzie, który zapowiadaliśmy na ten rok. Mamy nadzieję, że po rocznej przerwie, nasza publiczność dopisze jak zwykle i wygłodniała mrocznych dźwięków licznie wypełni dziedziniec naszego zamku Oczywiście poza koncertami, pokażemy również zapowiadane na ten rok performansy. Do tego czasu ruszymy także z koncertami klubowymi, promującymi zespoły grające mroczną muzykę we Wrocławskim klubie muzycznym Liverpool, który jest naszym oficjalnym klubem. Tym zajmuje się nasz Einar i będzie to scena promocji Castle Party Festiwal, tam szukać będziemy młodych, "mrocznych" talentów A na razie cieszymy się wakacjami Pierwszy raz od 27 lat mamy wolne od festiwalu lato. Zachęcamy wszystkich do zatrzymania tegorocznego biletu i wykorzystania go w przyszłym roku w dniach 8-11 lipca 2021. "