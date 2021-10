Castle Party to największy gotycki festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej, który od trzech dekad przyciąga fanów alternatywnej muzyki z całego świata. Do zamku w Bolkowie co roku przyjeżdżają goci nie tylko z Polski, ale również z Czech, Niemiec, Rosji, Anglii, Francji czy Australii.

Castle Party 2022. Ogłoszono datę i pierwsze gwiazdy festiwalu

Organizatorzy zdradzili, że kolejna edycja Castle Party odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022. Wraz z nadejściem jesieni podano również pierwszych artystów, których zobaczymy na festiwalu w przyszłym roku.

Istotną zmianą jest fakt, iż w przyszłym roku na imprezie nie będzie małej sceny, będą za to dwie duże.

Castle Party 2022: pierwsi artyści na gotyckim festiwalu

Blutengel

Dom Zły

Düsseldorf

Electro Fear

Hocico

Kælan Mikla

Massive Ego

Mord’A’Stigmata

New Model Army

Nosferatu

Nytt Land

Opowieść

Projekt Chanel (Reunion show)

Psyclon Nine

Runika

Screaming Dead

She Past Away

Przedsprzedaż biletów na imprezę ruszy na w połowie października 2022.

Zobacz równeiż: Rotting Christ w Polsce. Legenda greckiego metalu zagrała w Katowicach [ZDJĘCIA]