Cieszanów Rock Festiwal 2020: Pierwsze gwiazdy pojawiły się w line-upie

W dniach 20-22 sierpnia 2020 roku odbędzie się kolejna edycja Cieszanów Rock Festiwal. Będzie to już 11. edycja imprezy na Podkarpaciu. Oprócz solidnej dawki muzyki na dwóch scenach, uczestnicy CRF mogą spodziewać się proekologicznych działań, nowych stref aktywności i kilku nowych rozwiązań na rzecz dostępności festiwalu. W związku z rozbudową jednej z cieszanowskich dróg, zmieni się układ festiwalowego terenu, a kultowe pole namiotowe CRF zostanie przeniesione nad Kąpielisko Wędrowiec.

Cieszanów Rock Festiwal 2020: Kto zagra?

Organizatorzy ogłosili właśnie pierwszych artystów, którzy zasilą tegoroczny line-up imprezy. Będzie to bluesowo-rockowy projekt lidera Behemotha, Adama Nergala Darskiego - Me And Thad Man, który powraca z nowym składem i materiałem. Oprócz tego w Cieszanowie zobaczymy zespół Batushka, autorów albumu "Hospodi" nominowanego do Fryderyka 2019. Skład festiwalu zasilą także Cela nr 3, Mulk oraz Psy Wojny.

Cieszanów Rock Festiwal 2020: Bilety

Ceny wejściówek na imprezę będą ulegały zmianom. Aktualnie na stronie bilety24.pl są dostępne bilety z puli, która utrzyma się do 30 kwietnia. Karnety i pakiety festiwalowe można zakupić w następujących cenach:

Pakiet CRF podstawowy - 190,00 zł (130,00 zł karnet + 60,00 zł pole namiotowe)

Pakiet CRF z koszulką - 240,00zł (130,00zł karnet + 60,00zł pole namiotowe+ 50,00zł koszulka CRF z edycji limitowanej)

Karnet CRF z koszulką – 180 zł (130,00 karnet + 50 zł koszulka CRF z edycji limitowanej)

Karnet CRF - 130 zł (obejmuje trzy dni koncertów)

Pole namiotowe solo - 80,00 zł

