Clan of Xymox, jedna z gwiazd festiwalu Castle Party 2021 ponownie zagra w Polsce [DATA, MIEJSCA, BILETY]

Clan of Xymox to jeden z największych klasyków muzyki dark wave. Jest to zespół doskonale znany polskim fanom za sprawą audycji Tomasza Beksińskiego oraz dzięki licznym występom zarówno w klubach jak i na festiwalach.

Clan of Xymox w Polsce

Clan of Xymox zagrali na festiwalu Castle Party 2021 a teraz powrócą do Zabrza na klubowy koncert! Grupa uważana za klasyków dark wave powstała w holenderskim mieście Nijmegen w 1981 roku. Liderem zespołu od samego początku pozostaje Ronny Moorings, który komponuje i nagrywa utwory we własnym studiu The Torture Chamber.

Początkowo działa jako duet w składzie: Ronny Moorings (instrumenty klawiszowe, gitara, śpiew) oraz Anke Wolbert (gitara basowa, śpiew). Od momentu podpisania kontraktu z 4AD nagrali wiele albumów docenionych przez fanów i dziennikarzy. Następne ich płyty były wydawane przez Universal Music, Trisol i Metropolis Records.

Clan of Xymox w Polsce. Data, miejsce, bilety

Grupa zagra w Zabrzu w klubie CK Wiatrak 23 października 2021. Before/After Party: Alex Hunter. Start godzina 20.00.

Bilety w cenie:

I pula: 85,00 zł

II pula: 90,00 zł

Bilety z przełożonego marcowego koncertu zachowują ważność!

Zobacz również: Jinjer w Krakowie. Grupa zagrała jedyny koncert w Polsce [ZDJĘCIA]