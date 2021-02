Clannad przekłada pożegnalną trasę koncertową. Sprawdź kiedy grupa odwiedzi Polskę [NOWE DATY]

Zespół Clannad ponownie zmuszony został do przełożenia pożegnalnej trasy koncertowej. Cztery polskie koncerty odbędą się w 2022 roku. Sprawdź szczegóły!

Pod koniec lat 80. wielką popularnością cieszył się w Polsce angielski serial o Robin Hoodzie. Przebojem stał się również pochodzący z serialu muzyczny motyw przewodni wykonany przez irlandzką grupę Clannad. Dzięki niemu zespół zyskał sobie szerokie grono fanów na całym świecie.

Clannad po raz kolejny musi przełożyć pożegnalną trasę koncertową

Zapowiedziane jeszcze w 2019 roku koncerty Clannad cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że organizator (Live Nation Polska) poinformował jakiś czas temu o dwóch kolejnych. Niestety rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa sprawiła, że zespół został zmuszony do ponownego przełożenia trasy.

Clannad został utworzony w 1970 roku przez rodzeństwo Moya, Ciarána i Pól Brennana oraz ich wujków Noela i Pádraiga Duggana (który niestety zmarł w 2016 roku). Niedługo później zespół liczył już 6 członków po tym jak dołączyła do niego Enyia Brennan, która w tamtym czasie odnosiła również sukcesy w karierze solowej. Wielokrotnie nagradzany zespół bez wątpienia zrobił więcej niż jakakolwiek inna grupa, aby przekazać irlandzką muzykę i język irlandzki światowej publiczności. Łącząc elementy tradycyjnej muzyki irlandzkiej i bardziej współczesnego folku, new age i rocka stworzyli wyjątkowo unikalne i eteryczne brzmienie. Połączenie nostalgicznych melodii i hipnotyzującego wokalu jest ponadczasowe i jednocześnie przemawia do światowej publiczności w każdym wieku.

Oglądaj

Clannad współpracował z wieloma różnymi artystami, w tym Brucem Hornsby, Steve Perry, JD Souther, Paul Young i Duke Special, ale jak dotąd do najbardziej udanych kooperacji zaliczają współpracę z ich entuzjastycznym zwolennikiem i fanem, Bono z U2. Artysta ogłosił, że piosenka Moya jest "jednym z największych głosów, jakie ludzkie ucho może doświadczyć", Bono połączył swoje siły z zespołem w utworze, który nadał tytuł wydawnictwu - "In A Lifetime", które będzie towarzyszyć nadchodzącej trasie.

Oglądaj

Antologia "In A Lifetime" zawiera utwory z 50-letniej kariery Clannad. Składa się na nią 38 utworów i będzie dostępna w formatach: podwójny CD, podwójny CD wersja deluxe, podwójny winyl, podwójny winyl wersja deluxe i deluxe box set, będący rozszerzoną wersją wydań deluxe, zawierający ponad 100 utworów. Utwory zostały wybrane w porozumieniu z członkami zespołu. Wydawnictwo ukazało się 13 marca 2020 roku.

Clannad w Polsce. Nowe daty koncertów

Clannad poinformował, że zagra w 2022 roku. Polskie daty koncertów przedstawiają się następująco:

4 maja 2022, klub Stodoła, Warszawa

5 maja 2022, klub Stodoła, Warszawa

6 maja 2022, Klub Studio, Kraków

7 maja 2022, Klub Studio, Kraków

Zobacz również: The Weekend powraca na światową trasę koncertową. Data koncertu w Polsce może zaskoczyć