Coldplay wystąpi w Polsce w 2022. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

W przeddzień wydania swojego nowego albumu, "Music Of The Spheres", Coldplay ogłosił światową trasę koncertową na rok 2022, w ramach której odwiedzi również Polskę. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Coldplay zagra w Polsce w 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa Music Of The Spheres World Tour rozpocznie się 18 marca 2022, pierwszym w historii zespołu koncertem w Kostaryce. Zespół planuje również wystąpić w Polsce. Coldplay pojawi się 8 lipca 2022 na PGE Narodowym Warszawa. Przed zespołem zaprezentuje się zespół H.E.R.

Fot. materiały prasowe

Bilety na koncert w Polsce trafią do ogólnej sprzedaży 22 października o 10:00 czasu lokalnego na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 20 października od godz. 9:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 21 października od godz. 9:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 22 października od godz. 10:00

Zespół już zapowiedział, że kolejne terminy/koncerty pojawią się niebawem. W 2019 Coldplay postanowił uczynić swoje przyszłe trasy tak przyjaznymi dla środowiska, jak to tylko możliwe. Dzisiejszemu ogłoszeniu towarzyszy kompleksowy zestaw inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i zobowiązań środowiskowych, m.in. zmniejszenie emisji o 50% w porównaniu do ostatniej trasy zespołu (2016-17) oraz zasilanie koncertów całkowicie odnawialną, bardzo niskoemisyjną energii.