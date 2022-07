Co to był za koncert! Coldplay postanowił zrobić niespodziankę dla polskich fanów i wykonać fragment utworu Czesława Niemena.

8 lipca 2022 odbył się koncert Coldplay w Warszawie. Była to pierwsza wizyta zespołu w naszym kraju od 5 lat. Kapela postanowiła zrobić małą niespodziankę dla swoich fanów i w swój utwór wplótł polską piosenkę. Publiczność była zachwycona takim gestem wykonanym w stronę polskich fanów!

Coldplay zagrał "Sen o Warszawie" Czesława Niemena na koncercie w Warszawie [WIDEO]

Występ Coldplay odbył się na wypełnionym Stadionie PGE Narodowy i całe szczęście ciemne chmury zniknęły tuż przed rozpoczęciem koncertu. Show zaczęło się od fajerwerków na piosence "Higher Power". Każdy z uczestników koncertu dostał specjalne opaski, które świeciły w odpowiednich momentach koncertu - łatwo sobie wyobrazić, jak pięknie wyglądał stadion cały mieniący się tysiącem światełek.

Coldplay zaprezentował na 3 scenach zarówno stare hity typu "Yellow", "Clocks" czy "The Scientist", jak również kompozycje z nowej płyty "Music of the Spheres". Jednak dużym zaskoczeniem był polski akcent podczas tego koncertu.

Zespół przeniósł się na małą scenę na końcu płyty stadionu, gdzie akustycznie wykonał utwór "Sparks". W pewnym momencie wokalista Chris Martin wplótł w utwór słowa piosenki "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. Publiczność dosłownie oszalała, gdy usłyszała ten utwór w wykonaniu Coldplay.

Oglądaj

Po tym utworze wokalista opowiedział, że dzień przed koncertem spacerował po Warszawie i na bulwarach spotkał utalentowanego muzyka z Ukrainy, Romario. Zaprosił go na scenę i muzycy razem wykonali utwór "Obijmy" z repertuaru Okean Elzy jako gest solidarności z Ukraińcami.

Oglądaj

Fajerwerki, konfetti, balony, 3 sceny - sporo działo się na koncercie Coldplay. Widać było, że występ w Warszawie sprawił wielką radość muzykom. Podczas utworu "A Sky Full of Stars" Chris Martin poprosił, by odłożyć na kilka minut telefon i skupić się na koncercie. Fani posłuchali wokalistę i cały stadion bawił się wybornie.

Warto również wspomnieć, że koncert Coldplay był utrzymany w ekologicznym duchu - na płycie znajdowały się rowery oraz specjalna platforma, na której można było skakać i produkować energię potrzebną na kolejny koncert zespołu. Co więcej, cała produkcja sceniczna była zasilana z odnawialnych źródeł energii.