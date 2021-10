Counting Crows w Polsce. Twórcy "Accidentally in Love" ze "Shreka 2" zagrają w Warszawie

Counting Crows kończą trasę "The Butter Miracle Tour" w USA. Grupa ogłosiła powrót do Europy z "Counting Crows: Butter Miracle Tour 2022".

Trasa składająca się z 26 koncertów rozpocznie się w Helsinkach w House of Culture 28 lutego, zatrzymując się w największych miastach starego kontynentu, by 20 kwietnia dotrzeć aż do Izraela do Raanana Park Amphitheatre.

Counting Crows w Polsce

Nominowany do nagrody GRAMMY i Oscara Counting Crows od ponad dwóch dekad oczarowuje słuchaczy na całym świecie swoim uduchowionym i zawiłym podejściem do ponadczasowego rock&rolla. Counting Crows wszedł na scenę muzyczną w 1993 roku z multiplatynowym albumem "August and Everything After".

Zespół wydał siedem albumów studyjnych, sprzedając ponad 20 milionów płyt na całym świecie i jest określany jako jeden z najbardziej wyróżniających się zespołów koncertujących na świecie. W 2004 roku grupa Counting Crows nagrała hit "Accidently in Love" znany z filmu "Shrek 2". Natychmiastowy sukces utworu przyniósł zespołowi nominację do Oscara za "Najlepszą oryginalną piosenkę" w 2005 roku, nominację do Złotego Globu do nagrody GRAMMY za "Najlepszą piosenkę napisaną do filmu, telewizji bądź innych mediów".

21 maja 2021 Counting Crows wydali album "Butter Miracle: Suite One"

Counting Crows w Polsce. Data, miejsce bilety

Przedsprzedaż na stronie zespołu oraz sprzedaż pakietów VIP od 5 października od godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od 6 października (godz. 10:00). Przedsprzedaż Ticketmaster od 7 października (godz. 10:00). Sprzedaż ogólna ruszy 8 października (godz. 10.00).