Creeper na jedynym koncercie w Polsce. Gdzie i kiedy zagra goth punkowa gwiazda? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Creeper powstał dzięki wspólnemu zaangażowaniu grupy w hardcore punk i post-hardcore, jest muzycznie i stylistycznie pod wpływem innych "goth punkowych" grup, w tym AFI i Alkaline Trio, a także bardziej tradycyjnych punkowych zespołów, takich jak The Bouncing Souls i glamrockowych artystów min. David Bowie.

Creeper na jedynym koncercie w Polsce

Zespół został okrzyknięty przez krytyków jednym z najlepszych nowych zespołów rockowych wkrótce po ich powstaniu, zdobywając nagrody magazynów Metal Hammer, Kerrang! i Rock Sound w 2016 roku.

Twórczość grupy porównuje się do Alkaline Trio, AFI i My Chemical Romance. Gavin Lloyd z TeamRock określił ich jako "jeden z najbardziej ekscytujących nowych zespołów w Wielkiej Brytanii", chwaląc ich za zademonstrowanie "odświeżającej zmiany w stosunku do większości zespołów na obecnej scenie rockowej i punkowej, sprzedających te same pomysły". Na unikalne brzmienie kapeli składają się horror punk, emo, rock gotycki, glam rock, pop punk i post-hardcore.

Creeper w Polsce. Data, miejsce, bilety

Koncert rockowej kapeli z Southampton odbędzie się już 20 czerwca w krakowskim Zaścianku.

Bilety w cenie od 70 PLN można zakupić na stronie organizatora www.livenation.pl oraz w sieci Ticketmaster.

