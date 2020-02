Cztery kolejne kapele dołączyły do line-upu Summer Dying Loud 2020

Do 12. edycji Summer Dying Loud pozostały niespełna 32 tygodnie. Organizatorzy podzielili się kolejnymi wykonawcami, którzy w tym roku zasilą skład imprezy. Tym razem line-up powiększyli muzycy z naszego kraju.

Summer Dying Loud 2020: Kto zagra?

Na Summer Dying Loud 2020 usłyszymy grupę Tides From Nebula, która zaskoczyła nawet swoich wiernych fanów ostatnią płytą. Ponadto w Aleksandrowie zagra Fleshworld z Krakowa, który narobił niemałego zamieszania wydając "The Essence Has Changed, but the Details Remain" - jeden z najlepszych krążków 2019 roku. Line-up SDL zasilił także poznański Deszcz oraz białostocka formacja Dead Goats.

Do tej pory wśród ogłoszonych wykonawców Festiwalu Summer Dying Loud 2020 znalazła się holenderska grupa Asphyx, norweski Enslaved i amerykańska formacja Year Of The Cobra. Na imprezie zobaczymy także polskich muzyków z Only Sons.

Summer Dying Loud 2020: Gdzie? Kiedy? Bilety

12. edycja Summer Dying Loud odbędzie się w Aleksandrowie Łódzkim na terenie Mosir im. Włodzimierza Smolarka. Impreza będzie trwała trzy dni. Jeśli chcecie w niej uczestniczyć sugerujemy wzięcie urlopu w dniach 10-12 września 2020 roku. Wejściówki na festiwal będzie można nabyć w postaci karnetów na całe wydarzenie oraz biletów jednodniowych. Aktualnie szczegóły na temat ich cen nie są znane.

