Pol'and'Rock Festival odbędzie się w tym roku w dniach 29-31 lipca wyjątkowo na lotnisku Makowice - Płoty (woj. zachodniopomorskie). Tegoroczna edycja będzie się mocno różnić od poprzednich - nie dość, że odbędzie się w innym miejscu, to festiwal będzie biletowany, dzięki czemu organizator pokryje koszt zabezpieczenia w związku z pandemią koronawirusa. Przez ostatnie lata wydarzenie miało status imprezy o podwyższonym ryzyku. Jurek Owsiak poinformował, że jest już opinia policji dotycząca tegorocznej edycji. Jak wygląda sytuacja?

Czy Pol'and"Rock Festival 2021 będzie imprezą o podwyższonym ryzyku? Jest opinia policji

Na social mediach Jurek Owsiak wyznał, że policja wydała opinię w sprawie Pol'and"Rock Festival i pierwszy raz od 5 lat wydarzenie nie ma statusu imprezy o podwyższonym ryzyku. Dodatkowo poinformował, że 1 lipca 2021 ruszyła budowa festiwalowej infrastruktury, zaś 2 dni później odbyło się spotkanie Jurka Owsiaka z liderem Pokojowego Patrolu.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przez wydarzenie podwyższonego ryzyka "należy rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji".

Pol'and'Rock 2021: line-up imprezy

Dotychczas organizatorzy Pol'and'Rock Festival ogłosili występy kapel Dżem, Dubioza Kolektiv Morgane Ji, Kasi Kowalskiej, Renaty Przemyk oraz Hańby!, Tides from Nebula, Black River, Pidżama Porno, Slift, Raz Dwa Trzy. W gronie gości ASP znaleźli się Arek Jakubik, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the road", Łukasz Czepiela, Kapela ze wsi Warszawa oraz Kroke.