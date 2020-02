Dawid Podsiadło ogłosił dodatkowy koncert na trasie akustycznej Leśna Muzyka

Popularność Dawida Podsiadły w Polsce od lat nie maleje. Muzyk wyprzedaje kolejne trasy koncertowe do ostatnich biletów. Niezależnie od ilości ogłoszonych imprez, w sieci zawsze pojawiają się głosy, że dla kogoś zabrakło upragnionej wejściówki. Artysta stara się zaspokoić potrzeby fanów i co chwila dopisuje do swoich tras kolejne koncerty. Okazuje się, że w ramach Leśnej Muzyki zagra w Warszawie aż trzy razy.

Dawid Podsiadło zagra dodatkowy koncert w Warszawie

Dodatkowy koncert Dawida Podsiadły odbędzie się na warszawskim Torwarze. Muzyk zagra dla fanów 17 maja 2020 roku akustyczny koncert w ramach trasy Leśna Muzyka.

Wokalista poinformował o wydarzeniu swoich fanów za pośrednictwem Facebooka:

Dawid Podsiadło w Warszawie. Bilety

Ceny biletów na dodatkowy koncert Dawida Podsiadły póki co nie są znane. Wejściówki na wydarzenie pojawią się w sprzedaży w środę 12 lutego o godzinie 12.00. Bilety będzie można kupić za pośrednictwem strony ebilet.pl.

