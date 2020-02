Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert stadionowy. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Koncerty Dawida Podsiadły nie tracą na popularności od lat i wyprzedają się do ostatniego biletu. Bez względu na to na jak dużych obiektach pojawia się wokalista oraz ile występów planuje, walka o upragnione bilety jest zawsze zażarta. Muzyk rozumie potrzeby swoich fanów. Opisał nawet niedawno na swoim Facebooku historię, w której sam był osobą, której na początku nie udało się kupić wejściówek na występ ulubionego wykonawcy. Nie pomogło wcześniejsze zalogowanie na stronie i odliczanie minut do startu sprzedaży. Artysta wie, jak często spotyka to jego wielbicieli i po raz kolejny postarał się temu zaradzić.

Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert stadionowy

Muzyk po ogromnym sukcesie koncertu na Stadionie Narodowym postanowił ruszyć w trasę obejmującą największe obiekty w Polsce. Artysta ogłosił fanom, że pojawi się na Stadionie Energa w Gdańsku oraz Stadionie we Wrocławiu. Podsiadło wierzył, że biletów wystarczy dla każdego, jednak wejściówki wyprzedały się w jeden dzień. Artysta stwierdził, że w związku z tym doda do swojego napiętego harmonogramu ostatni występ.

Dawid Podsiadło ogłosił trzeci i ostatni koncert stadionowy w 2020 roku. Muzyk zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Impreza odbędzie się 7 czerwca 2020 roku, a Podsiadło podkreśla na swoim Facebooku, że ma nadzieję, że tym razem naprawdę każdy zdąży kupić upragniony bilet.

Dawid Podsiadło zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bilety

Przedsprzedaż biletów na koncert Dawida Podsiadły w Chorzowie dla użytkowników Allegro rusza w środę, 26 lutego, o godzinie 11:00. Maksymalna liczba biletów zakupionych w przedsprzedaży dla jednego użytkownika to 4 sztuki.

Otwarta sprzedaż biletów na koncert na Stadionie Śląskim rozpocznie się czwartek, 27 lutego, o godzinie 11:00, na stronie ebilet.pl. Na wydarzenie obowiązują bilety imienne. Maksymalna liczba biletów dla jednego użytkownika to także 6 sztuk.

