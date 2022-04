Decapitated ogłosił europejską trasę. Gdzie i kiedy zagra w Polsce?

Decapitated wraz z Kanadyjczykami z Despised Icon ruszają jesienią na europejską trasę koncertową. Goście specjalni będą zmieniać się co wieczór. Trasa obejmie 22 miasta w jedenastu krajach i rozpocznie się 29 października. Sprawdźcie szczegółową rozpiskę koncertów.

Vogg, lider Decapitated, tak mówi o trasie:

"Boom!!! Ten skład jest po prostu szalony!!!Na to czekaliśmy od wielu lat.Jesteśmy dumni, że możemy ruszyć w najbardziej obłąkaną trasę koncertową ever! Podczas koncertów możecie spodziewać się setlisty stworzonej z myślą o naszym 25-cio leciu plus oczywiście nowe utwory z albumu „Cancer Culture”. Przygotujemy Wam najbardziej zabójczy zestaw, jaki możecie sobie wyobrazić. Do zobaczenia wkrótce!"