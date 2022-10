Def Leppard i Motley Crue ogłosili wspólny koncert w Polsce. Kiedy zagrają?

Legendy rocka Def Leppard i Motley Crue zapowiadają światową trasę „The World Tour”. Zespoły zagrają również w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów na koncert Def Leppard i Motley Crue?

Trasa rozpocznie się w sobotę, 18 lutego 2023, w Meksyku. Oba zespoły udadzą się do Europy w maju i już 31 maja 2023 roku Def Leppard i Motley Crue zagrają w krakowskiej TAURON Arenie.

Joe Elliott z Def Leppard tak wypowiedział się na temat nadchodzącej trasy:

Po powrocie w trasę i koncertach w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy przenieść tę ogromną stadionową trasę do największych miast na całym świecie. Europejska część tournée wystartuje w Sheffield, czyli tam, gdzie 45 lat temu wszystko się zaczęło. Nie możemy doczekać się, aż wkrótce was zobaczymy!

Mötley Crüe dodaje:

Świetnie bawiliśmy się, grając tego lata w Ameryce Północnej i naprawdę nie możemy się doczekać, aby zagrać koncerty dookoła świata z „The World Tour” w 2023 roku. Crüeheads w Ameryce Łacińskiej i Europie: przygotujcie się! Przyjedziemy do was w przyszłym roku i nie możemy się doczekać, aż w końcu zobaczymy was ponownie.