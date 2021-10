Deus Mortem, Stillborn i Impure Declaration. Czołówka polskiej sceny ekstremalnej wspólnych na koncertach

Deus Mortem, Stillborn oraz Impure Declaration zagrają wspólnie w ramach trasy "Ravens of Dispersion over Poland".

Deus Mortem to polski zespół black metalowy z Wrocławia. Mało kto wniósł u nas do muzyki ekstremalnej w ostatnich latach tyle świeżości, nie wychylając się przy tym poza jakże ortodoksyjne ramy gatunku, co oni. Grupą dowdzi Necrosodom znany z takich kapel jak Anima Damnata, Plaga czy Azarath. Deus Mortem promują obecnie swój ostatni studyjny album "The Fiery Blood", który miał swoją premierę 8 grudnia 2020 roku.

Deus Mortem, Stillborn i Impure Declaration na trasie

Stillborn to podkarpaccy bezwstydni bluźniercy, którzy każdym wydawnictwem udowadniają, że nie bez przyczyny zaliczani są do absolutnej czołówki polskiej sceny ekstremalnej. Podkarpacka grupa wykonuje muzykę z pogranicza black i death metalu. Dyskografię Stillborn zamyka EP-ka "Crave for Killing", która ukazała się 12 marca 2018 roku.

Natomiast Impure Declaration pojawili się na polskiej scenie black/death stosunkowo niedawno i nie pytając się nikogo o zdanie stanęli dumnie w jednym szeregu obok Bestial Raids czy Temple Desecration. Jeśli nazwy takie jak Grave Upheaval, Irkallian Oracle czy Grave Miasma nie są Wam obce - nie możecie przejść obok nich obojętnie - jak mówią o sobie sami: "Jesteśmy znikąd i zmierzamy donikąd".

Deus Mortem, Stillborn i Impure Declaration na wspólnej trasie. Szczegóły

Deus Mortem, Stillborn i Impure Declaration zagrają wspólne koncerty na przełomie października i listopada 2021. Trasa będzie miała aż cztery przystanki: