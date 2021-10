Dog Eat Dog przyjadą do Polski w ramach trasy "Play Games 25 Year Anniversary Shows". Sprawdź szczegóły koncertów!

W Polsce Dog Eat Dog bywa regularnie i zawsze zostawia po sobie niezapomniane wrażenie. Niektóre z tych polskich występów z pewnością na trwałe zapiszą się w historii grupy. Choćby ten z 2011 na Przystanku Woodstock przed kilkuset tysiącami szalejących fanów.

Dog Eat Dog na dwóch koncertach w Polscew 2021

Załoga Dog Eat Dog słynie z optymizmu i zaraźliwej energii, którą epatuje na koncertach. Ich styl muzyczny nie zmienia się od 1990 roku, kiedy zespół powstał. Obecny podstawowy skład kapeli to: John Connor (wokal), Dave Neabore (gitara basowa, chórki), Brandon Finley (perkusja) i Roger Haemmerli (gitara). Na koncercie zespół powiększa się o jeszcze kilku muzyków, w tym oczywiście o saksofonistę.

Dog Eat Dog, czyli twórcy takich hitów "No Fronts", "Who’s The King" czy "Rocky" wracają do Europy na trasę z okazji 25-lecia albumu "Play Games".

Dog Eat Dog na dwóch koncertach w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Zespół zagra 30 listopada w warszawskiej Progresji oraz 1 grudnia 2021 we wrocławskiej Akademii. Bilety kupicie na stronie Winiary Bookings oraz w dobrych bileteriach.