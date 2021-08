Dream Theater zagra koncert w Polsce w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Dream Theater wróci do Polski już w przyszłym roku. Grupa odwiedzi Arenę w Krakowie, by zaprezentować się po raz kolejny przed polską publicznością. James LaBrie i jego koledzy zagrają ponownie w Polsce. Sprawdźcie ceny biletów.

Dream Theater zagra koncert w Polsce

Dream Theater ruszy w europejską trasę promującą swój nadchodzący, piętnasty album studyjny. Wydawnictwo "A View From The Top Of The World" ukaże się już 22 października 2021.

Dream Theater wykonuje metal progresywny/ Grupa została założona w roku 1985 przez Johna Petrucciego (gitara), Johna Myunga (gitara basowa) i Mike’a Portnoya (perkusja). Po dołączeniu Kevina Moore’a (instrumenty klawiszowe) zespół obrał nazwę Majesty, którą zmienił na Dream Theater dopiero w roku 1987. Zespół jest uważany za jeden z najważniejszych w historii metalu progresywnego.

Dream Theater zagra koncert w Polsce. Data, miejsce, bilety

Dream Theater wystapi na TAURON Arenie Kraków 24 maja 2022. Bilety w cenie 189/299 zł – przedsprzedaż oraz 210/320 zł – miejsca siedzące.

Bilety dostępne od 3 września (10:00) na knockoutmusicstore.pl oraz - eBilet (miejsca siedzące)

