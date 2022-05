Dream Theater zagra w Polsce! Znamy datę koncertów i support

Dream Theater ruszy w europejską trasę promującą swój najnowszy, piętnasty album studyjny. Wydawnictwo "A View From The Top Of The World" ukazało się 22 października. Kiedy zespół zagra w Polsce?

Dream Theater zagra koncert w Polsce

Podczas wiosennych koncertów u boku grupy będzie występować multiinstrumentalista, kompozytor i producent -Devin Townsend. Koncert zespołu Dream Theater odbędzie się już 24 maja 2022 rokuw TAURON Arenie w Krakowie. Bilety są dostępne wyłącznie na: www.ebilet.pl

Dream Theater to od lat największa grupa progmetalowa. Czerpiąc z takich gigantów, jak Rush, Yes, Kansas, King Crimson, Iron Maiden, czy Fates Warning, powstały w 1985 roku zespół złożony z wirtuozów, stworzył wiele arcydzieł, które uczyniły z niego legendę.

Dream Theater w dyskografii ma takie arcydzieła, jak "Images And Words", "Awake", "Metropolis 2: Scenes From A Memory", czy "A Dramatic Turn Of Events", dzięki której formacja otrzymała swoją pierwszą nominację do Grammy (za utwór "On The Back Of Angels"). Tak jak wspomnieliśmy, w okresie pandemicznym Dream Theater przygotował piętnasty album "A View From The Top Of The World".

Zespołowi będzie towarzyszył na trasie Devin Townsend, działający ze swoim solowym zespołem Devin Townsend Project.

