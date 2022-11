Ikona metalu progresywnego, zespół Dream Theater, powraca na jedyny, halowy koncert do Polski. Amerykanie funkcjonują na scenie już blisko 40 lat, a przez ten czas naprawdę sporo wydarzyło się w życiu zespołu. Setki zagranych koncertów, ponad 15 milionów sprzedanych płyt, dwie nominacje do prestiżowej nagrody GRAMMY i zagranie na praktycznie wszystkich czołowych festiwalach. Gdzie zobaczymy zespół? Sprawdźcie, kiedy ruszy sprzedaż biletów na koncert Dream Theater?

Dream Theater zagra w Polsce w 2023 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Dream Theater wystąpią 29 stycznia 2023 roku w warszawskiej hali COS Torwar. Przedsprzedaż Empik Premium/Empik Bilety/Going wystartuje 9 listopada o godzinie 10:00 i potrwa do 11 listopada do godziny 10:00. Sprzedaż otwarta we wszystkich bileteriach rozpocznie się 11 listopada o godzinie 10:00. Punkty sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim Polska, Ebilet.pl, Ticketmaster Polska

John Petrucci i John Myung raczej nie spodziewali się tak pokaźnej listy osiągnięć, kiedy zakładali zespół w 1985 roku razem z Mike’em Portnoyem. Dziś giganci prog metalu, na swoim piętnastym albumie "A View from the Top of the World", ponownie pędzą do przodu z pełną prędkością.

Petrucci zauważa: