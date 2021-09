Sprawdźcie, kiedy Eagles Of Death Metal zagra w Polsce. Co więcej, za kilka miesięcy kapela wyda EP-kę ze świątecznymi coverami.

Eagles Of Death Metal rozpocznie drugi rozdział swojej jubileuszowej trasy koncertowej w Zurychu w Szwajcarii 19 marca 2022 roku. W ramach tournée zespół odwiedzi również Polskę. Co więcej, Eagles Of Death Metal wyda niedługo specjalną EP-kę.

Eagles Of Death Metal zagra w Polsce. Wyda też specjalną EP-kę [WIDEO]

Eagles Of Death Metal odwiedzi aż 19 krajów i 9 kwietnia 2021 zagra w klubie Stodoła w Warszawie. Przed kapelą wystąpi gość specjalny - Bones UK. Ogólna sprzedaż biletów rusza w piątek, 1 października o godzinie 10:00.

Fot. materiały prasowe

Wokalista i frontman Jesse Hughes tak skomentował ogłoszenie trasy:

A rock’n’roller needs to get out and rock’n’roll! Czuję się, jakbym przez lata był zamknięty i jestem gotowy odzyskać wolność. Uważaj Europo, Orły Death Metalu są gotowe ponownie wzbić się w powietrze.

Znani z pozytywnych wibracji i pełnych energii występów na żywo, zespołowi towarzyszyć będą: Jennie Vee na basie, Jorma Vik na perkusji i Joshua Jove na gitarze.

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści od Eagles Of Death Metal. Hughes postanowił zinterpretować... świąteczne piosenki, takie jak chociażby “God Rest Ye Merry Gentlemen,” “Put A Little Love In Your Heart,” czy “O Holy Night ”. EP-ka “EODM Presents: A Boots Electric Christmas” ukaże się 19 listopada 2021

Posłuchajcie, jak brzmi "O Holy Night" w interpretacji Eagles Of Death Metal:

Oglądaj

"EODM Presents: A Boots Electric Christmas": Tracklista