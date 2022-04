Amerykańska grupa Elder zagra na scenach klubów w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

Elder wyruszy na trasę po Polsce

Ciężkie, psychodeliczne dźwięki wymieszane z progresywnymi elementami – tak w największym skrócie można opisać muzykę Elder, którą ciężko gatunkowo zaszufladkować.

Grupa wydała do tej pory 5 albumów i kilka mniejszych materiałów, a dyskografię Amerykanów zamyka "A Story of Darkness & Light" – krążek nagrany we współpracy z niemieckim Kadavar, który ukazał się pod nazwą Eldovar. Obecnie muzycy kończą pracę nad swoim kolejnym materiałem i nie mogą doczekać się powrotu na sceniczne deski.

Grupa składa się z czterech muzyków. W jej skład wchodzą Nick DiSalvo (gitara i vocal), Jack Donovan (gitara basowa), Mike Risberg (gitara i keyboards) oraz Georg Edert (perkusja). Wcześniej w zespole na basie grał Chas Mitchell, a na instrumentach perkusyjnych Matt Couto.

Od roku 2006 Elder wydał pięć albumów, wiele nagrań demo oraz tzw. EP-ek. Pierwszy album zatytułowany po prostu "Elder" ukazał się w 2008 roku, kolejny "Dead Roots Stirring" w 2011. Rok później ukazała się EP-ka "Spires Burn / Release", którą pierwotnie została wydana na winylu, na następnie zdigitalizowana. Dyskografię kapeli zamyka wspomniany wcześniej "A Story of Darkness & Light".

Elder wyruszy na trasę po Polsce. Daty, miejsca, bilety

Elder zagra w Polce cztery koncerty:

10.05.2022 - Poznań, Pod Minogą

11.05.2022 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

21.05.2022 - Wrocław, Akademia

22.05.2022 - Kraków, Zaścianek

Bilety można kupić za pośrednictwem strony wwww.winiarybookings.pl oraz w Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim i Ebilet.pl