Enter Shikari wystąpi na dwóch koncertach w Polsce

Post-hardcorowy zespół Enter Shikari został założony w Hertfordshire w Anglii w 2003 roku w wyniku przekształcenia zespołu Hybryd, współtworzonego przez wokalistę Rou Reynoldsa, gitarzystę Liama Rory'ego Clewlowa, basistę Chrisa Battena i perkusistę Roba Rolfego.

W czerwcu 2003 roku Enter Shikari wydał demo epki "Nodding Acquaintance”. Sukces dwóch kolejnych epek "Sorry, You're Not a Winner” oraz "Anything Can Happen in Next Half Hour” z 2004 roku, przyczynił się do poszerzenia grona ich fanów oraz umocnił zespół w przekonaniu, aby wydawać muzykę na własną rękę odrzucając tym samym propozycje dużych wytwórni.

Enter Shikari na dwóch koncertach w Polsce

17 kwietnia 2020 roku ukaże się ich kolejny album "Nothing Is True & Everything Is Possible”, który muzycy mają zamiar promować podczas trasy koncertowej. W jej ramach pojawią się również w Polsce, gdzie wystąpią aż dwa razy.

Pierwszy z koncertów odbędzie się 21 października w warszawskim Palladium. Dzień później Enter Shikari będzie można usłyszeć w Klubie Kwadrat w Krakowie.

Enter Shikari w Polsce. Bilety

Ceny wejściówek na koncerty Enter Shikari póki co nie są znane. Bilety w ogólnej sprzedaży pojawią się w piątek, 27 marca o godzinie 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 25 marca 12:00 – piątek, 27 marca 9:00 Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 26 marca 10:00 – piątek, 27 marca 10:00.

