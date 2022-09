Koncerty Rogera Watersa zostaną odwołane? Fani bojkotują występy: "Niech gra dla Putina"

Roger Waters zapowiedział 2 koncerty w Polsce w ramach trasy koncertowej "This Is Not a Drill", która wystartuje już wiosną 2023. Były muzyk Pink Floyd zagra 21 oraz 22 kwietnia 2023 w Krakowie na Tauron Arenie. Wiele osób jednak bojkotuje te występy z powodu wcześniejszych wypowiedzi Watersa na temat wojny na Ukrainie. Muzyk m.in. nazwał Bidena zbrodniarzem wojennym oraz twierdził, że to NATO zmusiło Rosję do ataku militarnego na Ukrainę, naruszając umowę zawiązaną z Gorbaczowem.

Jego liczne wypowiedzi na temat Ukrainy nie spodobały się wielu fanom, którzy teraz nie chcą, by muzyk wystąpił w Polsce pisząc, by "zagrał u swojego przyjaciela Putina". Radny z Krakowa, Łukasz Wantuch, chce odwołania koncertu. Czy rzeczywiście tak się stanie? Głos w sprawie zabrała Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, przedstawicielka Tauron Areny.

Roger Waters nie zagra w Polsce? Fani bojkotują koncerty, przedstawicielka Tauron Areny komentuje

Jak podaje muzyka.interia.pl, po ogłoszeniu koncertów Rogera Watersa w Polsce, radny Łukasz Wantuch napisał na swoim profilu na Facebooku:

Roger Waters, jawny poplecznik Putina, chce zagrać w Tauron Arenie w Krakowie. W środę mamy sesję Rady Miasta Krakowa i będę rozmawiał z prezydentem i radnymi, aby to zablokować. Takie wydarzenie to byłby wstyd dla naszego miasta. Niech zaśpiewa w Moskwie.

Sprawę skomentowała przedstawicielka Tauron Areny, Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, która zdradziła, że podpisanie umowy z Rogerem Watersem nastąpiło przed rozpoczęciem konfliktu za naszą wschodnią granicą:

Rezerwacja na wskazane terminy została dokonana przez organizatora - Live Nation, w kwietniu 2021 roku. Koncert został ogłoszony 9 września 2022 roku. Jest to organizator, z którym Arena Kraków S.A. współpracuje od lat i który organizuje występy największych światowych gwiazd.

Przedstawicielka podkreśliła również fakt, że zerwanie umowy będzie się wiązać z zapłatą na rzecz artysty dużej kary:

Przy zawieraniu umów z organizatorami stosuje się zapisy, które dotyczą zobowiązań obu stron. Jeśli któraś ze stron się z nich nie wywiąże może to oznaczać konieczność zapłaty kar finansowych. Do koncertów, które miałyby się odbyć w Krakowie zostało jeszcze wiele miesięcy. Słowa artysty dotyczące wojny w Ukrainie, także w Spółce wywołały dyskusję i wiele pytań - bo przecież artysta planuje wystąpić w mieście, którego mieszkańcy i władze tak bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Decyzję o zasadności realizacji wydarzenia, podejmie organizator uwzględniając szereg czynników, w tym gotowość fanów do zakupu biletów

Roger Waters zapowiada, że nadchodząca trasa koncertowa będzie ostatnim, pożegnalnym tournee. Bilety trafiły do ogólnej sprzedaży 16 września na stronie livenation.pl